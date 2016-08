Im az-Artikel wollte Susanne Voser (Gemeindeammann Neuenhof und Grossratskandidatin CVP), die schon oft plakatiert hat, das Beschädigen von Plakaten nicht dramatisieren. Vandalismus an Plakaten ist laut SP-Co-Fraktionschef Dieter Egli (SP) gar rückläufig.

SVP-Plakate im Visier?

Daniel Wehrli dagegen sagte, er habe den Eindruck, dass SVP-Plakate oft gezielt beschädigt werden. Er hoffe aber auf einen fairen Wahlkampf, und dass alle gegenseitig ihre Plakate respektieren.

Nun wurde genau das Plakat, das am Montag in der az abgebildet war, schon kurz darauf mutwillig zerstört, wie das Bild rechts zeigt. Die mehrfach zerbrochene Holzhalterung zeigt: da hat jemand bewusst und mit Kraft das Plakat ruiniert. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Wehrli am Dienstag in der Sitzung des Grossen Rates.

Kommentar zum Artikel