Vor einem Jahr präsentierte Susanne Hochuli die «Shelters for Refugees» als optimale Lösung, um kurzfristig Flüchtlinge unterzubringen. Die sogenannten Ikea-Häuschen, von der Stiftung des schwedischen Möbelhauses entwickelt, seien günstig, rasch montiert und könnten in Hallen aufgestellt werden, um schnell Asylplätze zu schaffen. 200 dieser Shelters bestellte der Kanton damals, 60 davon sollten im geplanten «Flüchtlingsdorf» im früheren A3-Werkhof in Frick aufgestellt werden.

Kurz vor Weihnachten musste der Kanton die Pläne begraben: Ein Praxistest der Zürcher Gebäudeversicherung ergab, dass die Ikea-Häuschen nicht brandsicher sind. Das Sozialdepartement verzichtete auf den Einsatz der Shelters, von denen schon 100 Stück geliefert worden waren. Balz Bruder, damals Sprecher von Susanne Hochuli, kündigte an, die Häuschen würden künftig im Freien genutzt. «Sie können nicht nur für Flüchtlinge dienen, sondern auch als Notunterkünfte in einem Katastrophenfall wie einem Erdbeben.»