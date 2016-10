Soll die Bezugsgrenze für Prämienverbilligungen wieder gesenkt werden? Eine mit 3207 Unterschriften eingereichte Volksinitiative der SP fordert dies. Sie will, dass mindestens jeder Haushalt Prämienverbilligung bekommt, dessen Prämienlast gemessen an der Richtprämie 10 Prozent des massgebenden Einkommens übersteigt. 2017 liegt der tatsächliche Einkommenssatz deutlich höher. Als Folge wesentlicher Veränderungen im Berechnungssystem und neu eingeführter Einkommensabzüge könne man allerdings nicht sagen, was dies finanziell bedeuten würde, schreibt die Regierung in ihrer gestern publizierten Botschaft zur Initiative. Zu einer weiteren Forderung kann man das aber gut: Sie lautet, dass der Beitrag des Kantons an die Prämienverbilligungen im Aargau mindestens 80 Prozent des Bundesbeitrags beträgt. Zum Vergleich: 2018 sind es tatsächlich nur 33 Prozent. Eine so massive Anhebung würde den Kanton 2018 gegen 70 Millionen Franken mehr kosten, entsprechend 4 Steuerprozenten, schreibt die Regierung. Das Begehren schiesse übers Ziel hinaus, es würde zu massiven Mehrkosten führen. Die Regierung lehnt sie ab. Die Initiative kommt am 21. Mai 2017 an die Urne. (MKU)