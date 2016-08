Die Erhöhung der Kantonssteuern per 2017 um einen Prozentpunkt würde 17 Millionen mehr in die Staatskasse bringen, wie der abtretende Finanzdirektor Roland Brogli (CVP) am Freitag vor den Medien in Aarau sagte. Die Anpassung sei "moderat", und auch andere Kantone müssten die Steuern erhöhen.

Natürliche Personen sollen 14,3 Millionen und die Unternehmen 2,7 Millionen Franken mehr Steuern bezahlen. Die geplante Begrenzung des Pendlerabzugs auf 7000 Franken brächte weitere 10 Millionen Franken in die Staatskasse.

Mehrere Steuersenkungen

Die Steuererhöhung hatte der Regierungsrat bereits Ende Juni angekündigt. Auf das Jahr 2008 hatte das Parlament den Steuerfuss pauschal um fünf Punkte gesenkt. Das Volk hiess zudem mehrere Revisionen des Steuergesetzes gut, welche die Belastungen senkten.

Dem Kanton Aargau fehlt trotz zweier Sparrunden mit 200 Millionen Franken nun das Geld in der Kasse. Der Regierungsrat erwartet, dass die Rechnung 2016 mit einem Defizit von 60 Millionen Franken endet. Die Gründe sind tiefere Steuereinnahmen und höhere Kosten bei der Bildung, Sozialversicherung und Spitalfinanzierung.

Die vorgeschlagene Steuererhöhung um einen Prozentpunkt dürfte im Grossen Rat wohl an der bürgerlichen Mehrheit scheitern. SVP und FDP machten wiederholt klar, dass zusätzlich gespart werden müsse. Die Zentralverwaltung müsse entschlackt werden.