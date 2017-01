Die Kältephase hat in diesem Monat, der von vielen schlechten Nachrichten aus der Welt geprägt war, entschleunigend und beruhigend gewirkt. Die Strassenverhältnisse entschuldigten uns, wenn wir zu spät zu einem Termin erschienen, und noch selten fühlten sich die geheizten Büros so wohlig an. Zwar wurde da und dort über den Hochnebel geklagt, aber Hand aufs Herz: Das Grau lässt sich über einer weissen Schneeschicht doch viel besser ertragen. Und grau wars ja nicht immer: Vorgestern Sonntag, ich war Zeuge, zogen auf der Kunsteisbahn in Wettingen Hunderte im Sonnenschein ihre Kurven.

Und wir sollten nicht nur an uns denken, sondern auch an die notleidenden Tourismusgebiete und den Sportartikelhandel. Beide spüren die Winterlust der Unterländer. Es ist erwiesen: Wenns unten kalt und weiss ist, fahren sie öfter in die Berge. Nun ist die Kälte vorerst vorbei – nächstes Mal darf sie durchaus schon im Dezember kommen. Unsere Kinder sollten auch wissen, was weisse Weihnachten ist.

Urs Moser: «Was bleibt, ist ein Haufen unansehnlicher Matsch»