Die junge Frau ahnt nichts Böses. In ihrer Parterrewohnung in einer Überbauung in Oftringen müssen im Rahmen von Sanierungsarbeiten dringend Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt werden, liest sie auf einem Zettel, den jemand unter das Katzentürchen durchgeschoben hat. Sie soll zurückrufen.

Doch das ist eine Lüge. Die Firma, der Name sich auf dem Zettel fand, weisst denn auch nichts von solchen Arbeiten.

Stattdessen ist es eine hinterhältige Masche eines falschen Bauspenglers. Nach ihrem schnellen Rückruf sucht der damals 25-Jährige an jenem Freitag, 4. Oktober 2013, ihre Wohnung auf. Dort träufelt er in mehreren Räumen Gamma-Butyrolacton (GBL), besser bekannt als Liquid Ecstasy oder K.-o.-Tropfen, auf den Boden.

Bevor er die Messungen vornehmen könne, müsse die Flüssigkeit verdunstet sein. Ein «reines Schauspiel», wie er zwei Jahre später, vor dem Aargauer Obergericht, zugeben sollte. Die Partydroge hatte er mit einem Kollegen im Herbst zuvor selber hergestellt und in Pet-Flaschen abgefüllt.

Als die Frau in die Küche geht, um ihm einen Kaffee zu machen, nutzt er die Gelegenheit: Er schüttet die Partydroge in ihren Milchshake. Im Glas werden später 14,3 Gramm GBL festgestellt.

Nachdem die Frau mehrmals aus ihrem Glas getrunken hat, spürt sie ein Kribbeln in Armen und Beinen. Nimmt Anzeichen einer Bewusstseinsstörung wahr. Ein Glück, gelingt es ihr nach anderthalb Stunden, den falschen Handwerker unter einem Vorwand aus der Wohnung zu komplimentieren.

Das Bezirksgericht Zofingen verurteilte den wegen kleinerer Vergehen vorbestraften Mann am 15. Januar 2015 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 4½ Jahren. Zugleich ordnete es eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme an und verpflichtete ihn, der Frau eine Genugtuung von 5000 Franken zu zahlen.

Das Aargauer Obergericht dagegen sprach den Täter am 17. Dezember 2015 vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung frei. Es verurteilte ihn aber wegen versuchter Vergewaltigung, versuchter qualifizierter einfacher Körperverletzung sowie Transports und Aufbewahrung von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von 2½ Jahren.

Die Richter zeigten sich überzeugt, dass sein Besuch «sicher in irgendeiner Weise sexuell motiviert» gewesen sei. Und: Er habe sie mit dem GBL widerstandsunfähig machen wollen, um sie zu vergewaltigen. Die Massnahme und die Genugtuung bestätigte es.