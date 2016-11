Die Junge SVP mischt in der Aargauer Spardebatte mit, attackierte erst die Schülerorganisationen der sechs Kantonsschulen für ihre Plakataktion und greift jetzt auch die Lehrerinnen und Lehrer an.

JSVP-Präsidentin Tonja Kaufmann findet am Freitag, dass dem Aargauer Lehrerverband zwar das in der Verfassung verbriefte Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewähren sei – aber nicht in der Schulzeit. Kaufmann: "Vollkommen falsch dabei ist, dass genau durch solche Aktionen der jungen Generation ein staatsfeindliches Bild vorgezeichnet wird."

Kaufmann setzt sogar noch einen drauf: "Wollen wir unseren Kindern beibringen, dass Konflikte durch Arbeitsverweigerung zu lösen sind?"

Frontalangriff

Schliesslich greift die Junge SVP die Lehrerinnen und Lehrer frontal an: "Die Lehrerschaft legt viel Wert darauf, ein politisch neutrales Weltbild zu vermitteln. Mit solch einseitigen Aktionen positionieren sie sich jedoch politisch eindeutig." Will heissen: Kaufmann wirft der Lehrerschaft vor, sich auf die politisch links-grüne Seite zu schlagen.