«Bildung ist unser höchstes Gut», so beginnt die Medienmitteilung der JSVP vom Mittwoch. Dies sei «wahrscheinlich jedem und jeder klar.» Es sei nicht das Ziel von Regierung und Grossem Rat, bei der Qualität der Bildung zu sparen, sondern «bei Ineffizienzen, Selbstverherrlichungen den Sparhebel» anzusetzen.

So reagiert die Junge SVP auf die Diskussion rund um den anstehenden Schulprotest vom kommenden Dienstag. Die Schülerorganisation der Alten Kantonsschule Aarau (AKSA) wollte in diesem Rahmen Plakate aufhängen und damit gegen das Sparen in der Bildung protestieren – dies auf dem Schulgelände von sechs Aargauer Kantonsschulen.