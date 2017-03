Um 21.12 bebte die Erde. Die Erschütterungen reichten am Montag bis in den Aargau – jenen Kanton, der als Standort von drei Atomreaktoren ein besonders hohes Gefährdungspotenzial aufweist. Das Erdbeben sei auch im Bereich der AKW Beznau und Leibstadt zu spüren gewesen, sagt Donat Fäh vom Schweizerischen Erdbebendienst. Auf der Skala, welche die Intensität festlegt, erreichte das Beben in diesen Gebieten allerdings nur die Stufe 3 (von wenigen Personen schwach verspürt).

Zum Vergleich: Am Montagabend war der schweizweit höchste Wert die Intensität 5 (von den meisten Personen stark verspürt). Ab Stufe 6 kommt es zu leichten Gebäudeschäden, ab Stufe 8 können schlecht gebaute Gebäude einstürzen. Fäh sagt: «Um die Atomkraftwerke in Gefahr zu bringen, müsste die Erde deutlich stärker beben.»

Eine Beinahe-Katastrophe?

Dennoch schreiben die Jungen Grünen im Titel ihrer Mitteilung, die sie kurz nach dem Erdbeben am Montagabend verschickten: «Schweiz knapp an einer Atomkatastrophe vorbeigeschrammt.» Ihre Kritik: «Auch wenn die altersschwachen Nuklearkraftwerke nachgerüstet wurden, sind sie bis heute ungenügend gegen die Gefahren von Erdbeben geschützt.»

Die Jungen Grünen kommen zum Schluss, dass die Sicherheit der Bevölkerung bei einem stärkeren oder näheren Beben nicht garantiert gewesen wäre. «Beznau I und II sind nur auf Erdbeben der Stärke 5 ausgerichtet.»

Die Beznau-Betreiberin Axpo weist die Kritik der Jungen Grünen auf Anfrage zurück. Sprecher Tobias Kistner: «Die bisherigen Nachweise zeigen, dass das Kernkraftwerk Beznau einem 10 000-jährlichen Erdbeben standhalten kann.» Alle bisher geforderten Sicherheitsnachweise für den Störfall Erdbeben seien erbracht worden.

Unzutreffend sei auch, dass die Schweiz an einer Atomkatastrophe vorbeigeschrammt sei. Eine Gefahr habe nie bestanden, sagt Kistner. «Bei der Magnitude, die am Montagabend registriert wurde, treten an einem Kernkraftwerk keine Schäden auf. Unsere Kontrollgänge haben dies bestätigt.» Auch aus Leibstadt kommt Entwarnung: Die registrierten Werte seien weit unterhalb des Alarmbereiches gewesen.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) bestätigt diese Einschätzung. «Es bestand keine Gefahr», sagt Ensi-Sprecher Sebastian Hueber. Die Atomkraftwerke in der Schweiz erfüllten die Anforderungen des Gesetzgebers und hätten bereits mehrfach nachgewiesen, dass sie einem Erdbeben, das in 10 000 Jahren höchstens einmal vorkommt, standhalten würden. Doch das Ereignis vom Montagabend sei weit weg von einem Vorfall dieser Grössenordnung.

In welchem Bereich sich ein 10 000-jährliches Erdbeben bewegen würde, lasse sich nicht beziffern. Der Grund: Nicht nur die Magnitude – also der Wert auf der Richterskala –, sondern auch andere Faktoren wie die Distanz zum Epizentrum oder die Bodenbeschaffenheit sind ausschlaggebend.