Seit gestern Dienstag ist klar: im zweiten Wahlgang für den Aargauer Regierungsrat kommt es zum Dreikampf zwischen Franziska Roth (SVP), Yvonne Feri (SP) und Maya Bally (BDP). Die drei Frauen, die am Sonntag in dieser Reihenfolge auf den Plätzen fünf, sechs und sieben landeten, zählen am 27. November nicht nur auf ihre eigene Basis, sondern auch auf die Unterstützung anderer Parteien.