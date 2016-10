BDP-Nationalrat und Wahlkampfleiter Bernhard Guhl sagte, wenn die FDP den Mut nicht habe, mit einer eigenen Kandidatur gegen Roth und Feri anzutreten, sei das die Sache der Freisinnigen. «Wir als BDP haben den Mut, wir haben eine gute Kandidatin und wir haben gute Gründe», sagte Guhl. Vor dem ersten Wahlgang hätten sie im Wahlteam mehrere Kriterien definiert, wann Bally nochmals antreten würde. «Mindestens 34 000 Stimmen, Platz sieben oder besser und weniger als 12 000 Stimmen Rückstand auf den fünften Platz.» Dies alles habe Bally erreicht, die Stimmenzahl gar übertroffen und den Rückstand unter 10 000 Stimmen gehalten. «Wenn wir nun verzichten, würden wir mehr als 37 000 Leute enttäuschen, die Maya Bally im ersten Wahlgang ihre Stimme gegeben haben», sagte Guhl.

Er rechnete vor, dass Bally am Sonntag bei den Grossratswahlen mehr Stimmen auf SP-Listen als auf SVP-Listen gemacht habe. «Sie würde also eher Yvonne Feri als Franziska Roth Stimmen wegnehmen im zweiten Wahlgang.» Er wies weiter darauf hin, dass Roth bei ihrer erfolglosen Nationalratskandidatur im Jahr 2011 kaum Stimmen bei Wählern anderer Parteien geholt, Feri bei den letzten Nationalratswahlen hingegen bis weit in die bürgerliche Mitte hinein gepunktet habe.

Guhl sagte weiter, das Wählerpotenzial in der Mitte sei mit rund 40 Prozent am grössten, jenes auf der rechten Seite liege bei 32 Prozent, das von Links-Grün bei rund 26 Prozent. «Insofern sehe ich eine gute Chance für Maya Bally, wenn es uns gelingt, die Mitte von ihr zu überzeugen.» Dies gelte auch, wenn FDP und CVP sie nicht offiziell unterstützten. «Die Basis der Mitteparteien hat grosse Sympathien für sie, das haben wir in vielen Gesprächen immer wieder herausgehört.»

Konzept und Plakate sind bereit

Guhl präsentierte der Mitgliederversammlung gleich das neue Wahlplakat, das Bally mit dem Slogan «jetzt erst recht» zeigt. Auch ein Konzept für den zweiten Wahlgang sei schon ausgearbeitet und liege bereit, sagte der Nationalrat. Ob es noch offizielle Unterstützung für Bally gibt, ist derweil unklar. «Wir haben bisher eine Zusage der EVP», sagte BDP-Präsident Roland Basler. Diese hatte Bally im ersten Wahlgang schon empfohlen. Die GLP sei gespalten, ergänzte Basler.

Die Grünliberalen entscheiden heute Mittwochabend an einer Mitgliederversammlung über das Vorgehen. GLP-Präsident Beat Hiller sagte gestern Dienstag, man sei grundsätzlich für alles offen. Franziska Roth erhalte «höchstwahrscheinlich keine Unterstützung, bei Yvonne Feri sind die Meinungen gespalten», sagt der Präsident der Grünliberalen. Sollte es am Ende auf eine Kandidatin der Mitte hinauslaufen, fragt Hiller, wer denn die Mitte sei: «Falls sie am Schluss ‹nur› aus BDP, GLP und EVP bestehen sollte, hätten wir keine Chance.»

Auch die CVP trifft sich heute Mittwochabend zum Parteitag – mit der Nomination von Maya Bally präsentiert sich die Ausgangslage für sie nun klarer. Die CVP-Geschäftsleitung trifft sich heute um 18.30 Uhr zur Lagebesprechung, um mit einem Vorschlag in die anschliessende Delegiertenversammlung zu gehen.