Diskussionen in den Kantonen

In den vergangenen Wochen und Monaten waren insbesondere in den Kantonen Aargau und Schwyz Diskussionen zum Kulturlastenausgleich am Laufen. Im Kanton Aargau forderte die FDP mit einer Motion im Grossen Rat den Austritt aus der Vereinbarung. Die Regierung sprach sich trotz Abschwächung in ein Postulat dagegen aus, der Grosse Rat folgte ihr schliesslich auch. Er beauftragte die Regierung aber, verschiedene Punkte mit den Vereinbarungspartnern zu verhandeln.