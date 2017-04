Der Zurzibieter Peter Andres freut sich über die neuen Tafeln. «Wir sind dem Kanton dankbar, dass er unsere Reklamation erhört hat», sagt er. Und dass neue Schilder als Visitenkarte bald auf die touristischen Highlights im Zurzibiet wie den Klingnauer Stausee oder den Jüdischen Kulturweg hinweisen. Ob es seine Freude trübt, dass die Schilder nicht an Autobahn-Ausfahrten, sondern an Kantonsstrassen stehen? «Im Gegenteil. Die Schilder sind so näher an den Sehenswürdigkeiten.» Die Chance, dass jemand spontan dorthin abzweigt , schätzt er höher ein als bei einer Autobahn-Ausfahrt.

«Für den Kanton ist das eine schöne Plattform für Werbung in eigener Sache», freut sich Andrea Portmann, die Direktorin von Aargau Tourismus. Doch lässt sich einschätzen, ob die Tafeln mehr Tagestouristen oder gar Logiernächte bringen? «Die Tafeln sind einerseits identitätsfördernd für die Bevölkerung», sagt sie. «Andererseits lernen jene, die durch die Region fahren, Neues kennen.» Ob eine Region allein wegen der Tafeln mehr Touristen anziehe, wage sie zu bezweifeln. Man müsse sie aber als eine von vielen Werbemassnahmen sehen. «Wer nicht wirbt, kann auch nicht wahrgenommen werden.»