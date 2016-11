Die Gelder für den Schuldenabbau stammen vorab aus einem Ertragsanteil der Aargauischen Kantonalbank. Die Regierung rechnet damit, dass sie auf diese Weise in den kommenden Jahren durchschnittlich rund 36 Millionen Franken jährlich anderweitig einsetzen kann, statt sie für die Schuldentilgung verwenden zu müssen. Damit spart sie natürlich nichts, sie verschiebt den weiteren Schuldenabbau in die Zukunft. Die Massnahme soll kommenden Budgets Luft verschaffen. Roland Brogli betonte, es gehe um eine befristete Massnahme. Der Grosse Rat soll demnach die Möglichkeit bekommen, die Schuldentilgung für maximal vier aufeinander folgende Jahre mit einem jährlichen separaten Beschluss zum Budget oder zur Jahresrechnung vollständig oder teilweise auszusetzen.

Die neue Regelung darf nur zum Tragen kommen, um – allfällige Entlastungspakete eingerechnet – ein Defizit zu verhindern, aber nicht etwa, um einen Überschuss zu erreichen. Zu beachten ist weiter, dass die zeitlich befristete neue Regelung zu keinem Anstieg der Schuld der Spezialfinanzierung Sonderlasten führen darf (für diese Schulden muss der Kanton schliesslich Zinsen zahlen).

2016 droht 90-Millionen-Defizit

«Die aktuelle Finanzlage erlaubt kein Nachlassen der Bemühungen.» So begründete Roland Brogli gestern die neuen Massnahmen. Die schlechten Prognosen für das laufende Jahr hätten sich bei den Steuererträgen bestätigt. Bei den Unternehmenssteuern fallen sie demnach deutlich tiefer aus als budgetiert. Ebenso werde ein Zusatzaufwand im Gesundheitsbereich seine Spuren hinterlassen. «Der Regierungsrat rechnet mit einem Defizit in der Grössenordnung von 90 Millionen Franken», bestätigte Brogli die bereits vergangenen Samstag im Interview in der az dargelegte düstere Prognose für 2016. Mit Blick auf die Beratung des Sparpakets 3 und des Budgets 2017 im Grossen Rat ab dem nächsten Dienstag appellierte Brogli noch einmal, der beantragten Steuererhöhung um 1 Prozent zuzustimmen. Diese würde dem Kanton Mehreinnahmen von 17 Millionen Franken bringen.

Weiter wehrte sich der Finanzdirektor vehement gegen den Antrag der vorberatenden Finanzkommission (Kapf), nach den bereits erfolgten Stellenreduktionen beim Staatspersonal sowie den Nullrunden bei den Löhnen 2014, 2016 und 2017 den Personalaufwand (ohne Lehrkräfte) bis 2018 im Vergleich zum Budget 2016 um weitere 4 Prozent zu reduzieren. Brogli mahnte weiter, ein Budgetdefizit oder auch eine mögliche Rückweisung des Budgets durch den Grossen Rat «würde die dringend nötige Haushaltssanierung weiter verzögern».

Unterdurchschnittliche Ausgaben

An der Medienkonferenz stellte ein Vertreter des Büros BAK Basel Economics AG eine von der Aargauer Regierung in Auftrag gegebene Studie vor. Darin wurden die Nettoausgaben des Aargaus mit anderen Kantonen verglichen. Durch das Ergebnis sieht sich die Regierung in ihrer Einschätzung bestätigt. Der Aargau erbringe seine staatlichen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger im Vergleich mit anderen Kantonen insgesamt zu tieferen Kosten. Aufgrund vieler bereits ergriffener Massnahmen zur Sanierung des Staatshaushalts bestehe im Vergleich zu anderen Kantonen nur noch «ein beschränktes Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen oder Leistungssenkungen», so die Einschätzung der Regierung.

Wie die Regierung die Unternehmenssteuerreform III (USR III) umsetzen will – sofern das Volk sie im Februar an der Urne gutheisst – lässt sie weiterhin offen. Bisher nur soviel: Für das Jahr 2020, in dem die USR III in Kraft treten soll, hat die Regierung mal Kosten von 20 Millionen Franken eingetragen.