Oft ist die Umsetzung eines Bundesgesetzes im Kanton eine Formsache, weil die Vorgaben aus Bern nicht viel Spielraum lassen. Beim revidierten Bürgerrechtsgesetz, das auch Einbürgerungen regelt, ist das anders.

Zuletzt sorgten die Fälle von Aisha Mohammad und Nancy Holten für Schlagzeilen. Während die Pakistanerin aus Erlinsbach nach mehreren Anläufen vom Regierungsrat eingebürgert wurde, lehnte die Gemeindeversammlung Gipf-Oberfrick das Gesuch der Holländerin ab. Auch Holten steht der Rechtsweg mit Beschwerden an den Regierungsrat und ans Verwaltungsgericht offen.

Dies kritisiert die Gemeindeammännervereinigung in ihrer Stellungnahme zur Bürgerrechtsvorlage der Regierung. «Es ist bedauerlich, dass Einbürgerungen praktisch in einem Rechtsverfahren erzwungen werden können», halten die Ammänner fest. Aus ihrer Sicht ist es falsch, dass Bewerber, die im Verfahren über Einwohnerrat/Gemeindeversammlung bzw. Gemeinderat nicht erfolgreich sind, sich den roten Pass auf juristischem Weg verschaffen können. «Somit wird die Kompetenz der politischen Instanzen zunehmend ausgehöhlt», kritisieren die Ammänner.

Wer soll den roten Pass vergeben?

Geht es nach dem neuen Gesetz, soll künftig nicht mehr der Regierungsrat, sondern das Verwaltungsgericht über Beschwerden entscheiden. SVP und FDP finden das falsch und fordern, dass weiter die Regierung als politisches Gremium erste Beschwerdeinstanz ist. Die Grünliberalen unterstützen hingegen den Vorschlag, dass neu nur noch das Verwaltungsgericht entscheiden soll. So könnten Doppelspurigkeiten von zwei verschiedenen Beschwerdeinstanzen verhindert werden.

Die Grünen finden es nicht sinnvoll, dass der Grosse Rat in der Vergangenheit regierungsrätliche Einbürgerungsentscheide nochmals beurteilen konnte. «Beschwerden gegen Beschlüsse in Bürgerrechtssachen sind keine Spielwiese für Politiker, sondern gehören vor das Verwaltungsgericht.»

Heftig diskutiert wurden auch die Tests, die Einbürgerungswillige absolvieren müssen. Die Vorlage der Regierung sieht vor, dass Kandidaten künftig Deutschkenntnisse auf dem Niveau B+ mündlich und A2 schriftlich nachweisen müssen. Beibehalten werden soll der staatsbürgerliche Test, der eine Einschätzung der Kenntnisse der Einbürgerungswilligen erlaubt. Definitiv beurteilt werden sollen diese aber erst beim Einbürgerungsgespräch.

Für die SVP und die EDU sind diese Vorschläge zu lasch. Sie möchten, dass der Kanton bessere Sprachkenntnisse verlangt, schliesslich sei dies wohl das wichtigste Element der Integration. Die FDP möchte höhere Sprachanforderungen zumindest prüfen. Die CVP fragt, was passiert, wenn am Einbürgerungsgespräch trotz Sprachnachweis herauskommt, dass die mündlichen Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind?