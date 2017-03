Für die Entwicklung innovativer Ideen zu marktfähigen Produkten soll «Switzerland Innovation» in- und ausländischen Unternehmen die besten Standorte in der Schweiz bieten: erstklassig erschlossen, hochschulnah, entwicklungsfähig und attraktiv gelegen. Gesamtschweizerisch gibt es fünf regionale Standorte: in Lausanne, Biel, Basel, Zürich und Villigen. Basis dafür war eine Botschaft des Bundesrates für einen schweizerischen Innovationspark als Bekenntnis zum Denk- und Werkplatz Schweiz.

Der Innovationsstandort soll im Aargau mit dem Park InnovAARE beim Paul Scherrer Institut PSI angesiedelt werden. Hier stehen Innovationen in den Themen Beschleunigertechnologie, neue Materialien, Mensch und Gesundheit sowie – naheliegenderweise für den Energiekanton Aargau – Energie im Mittelpunkt. Ziel in Villigen ist, gestaltungswillige, innovative Leute aus Grossunternehmen, KMU und Forschungsinstitutionen des In- und Auslands zu verbinden. Die Idee dahinter: Wenn es gelingt, die richtigen Leute miteinander zu verknüpfen, können Innovationen schneller zur Marktreife gebracht werden.

Die innovAARE AG als Träger- und Betreibergesellschaft des Switzerland Innovation Park innovAARE ist mit derzeit 35 Aktionären, darunter vor allem KMU und Grossunternehmen aus dem Kanton Aargau, breit abgestützt. An der innovAARE AG ist überwiegend die Privatwirtschaft mit Grossunternehmen und zahlreichen KMU beteiligt. Neben der Privatwirtschaft sind als öffentliche Träger der Kanton Aargau, das Paul Scherrer Institut PSI, die Fachhochschule Nordwestschweiz sowie die Standortgemeinden Villigen und Würenlingen im Aktionariat vertreten. Gestützt auf einen Grossratsbeschluss beträgt die Beteiligung des Kantons Aargau am Aktienkapital der innovAARE AG 330 000 Franken. Die Hoffnung ist, dass der Park als Teil des schweizerischen Innovationsparks den Werk- und Forschungsplatz Aargau stärkt und die Schweiz international als Innovationsstandort profiliert.» (MKU)