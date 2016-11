Am «Tag der offenen Moschee» öffnete die Weisse Moschee in Aarburg ihre Türen für Besucher. Dabei halfen viele Mitglieder der Moschee aus, und der Imam Nehat Ismaili kümmerte sich persönlich um die Gäste. Stündlich fanden Führungen statt, die im grossen Gemeinschaftsraum der Moschee begannen. Dieser ist ausgerüstet mit einer Bar, grossen Tischen und einem Fernseher. «In einer Moschee wird nicht nur gebetet», erklärte Bashkim Shabani, der im Mitgliedervorstand der Moschee tätig ist. «Es geht auch um das Zusammensein».

So gebe es in der Moschee spezielle Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, und regelmässig organisiere man ein Fussballturnier. Zudem treffe man sich einmal im Jahr, um gemeinsam im Kantonsspital Aarau Blut zu spenden. Dazu kämen regelmässige Kurse, die in Aarburg stattfinden – etwa Islamunterricht für Kinder, oder Arabisch-Unterricht. So spiele die Moschee für viele Mitglieder eine wichtige Rolle im Alltag, und sei weit mehr als nur ein Ort zum Beten. Solche Informationen seien wichtig, findet einer der wenigen Besucher, die an diesem Nachmittag in der Moschee zu Gast sind. Er ist ein pensionierter Lehrer aus Aarburg. «Es ist doch wichtig, dass man sich selber ein Bild macht, was in einer Moschee alles abläuft», findet er.

Nicht immer getrennt

Die Moschee in Aarburg ist auf drei Stockwerke verteilt. Im ersten Stock haben die Frauen einen eigenen kleinen Gemeinschaftsraum, in dem sie unter sich sein können. Der grosse Gemeinschaftsraum stehe aber allen offen, so Shabani. Neben dem Gemeinschaftsraum haben die Frauen ihren eigenen Raum, wo sie beten oder über einen Bildschirm die Predigt der Moschee im oberen Stockwerk mitverfolgen können.

«Das ist aber nicht immer so», sagt der Aarburger Imam Nehat Ismaili. «Es gibt auch Predigten, die Frauen und Männer gemeinsam verfolgen können». Dann würden die Männer jeweils in der vorderen Reihe sitzen, und die Frauen im hinteren Teil des Raumes. Anschliessend zeigte Ismaili den Besuchern sein eigenes Büro. Dieses stehe den Mitgliedern der Moschee offen, wenn sie persönliche Fragen hätten. In einer extra dafür hergerichteten Sitzecke nehme er sich Zeit, um die Fragen zu beantworten und bei der Lösung von Problemen zu helfen.

Fast wie Ora et Labora

Letzte Station der Führung ist das oberste Stockwerk, wo die grosse Moschee untergebracht ist. Dort können die Besucher das Nachmittagsgebet mitverfolgen. Zuvor zeigt Nehat Ismaili, wie eine traditionelle Waschung vor dem Gebet abläuft. Dafür gibt es extra einen Waschraum. Er erwarte von seinen Mitgliedern nicht, dass sie fünf Mal pro Tag beten, so Ismaili. Nicht jeder könne fünf Mal am Tag die Arbeit unterbrechen, um Zeit zum Gebet zu finden. «Im Islam heisst es: Bete als würdest du morgen sterben, und arbeite, als würdest du nie sterben. Arbeit und Beten sind also gleich wichtig», sagt er und lacht. «Bei uns ist es ähnlich», erzählt der ehemalige Lehrer. «Es heisst: Ora et Labora. Bete und arbeite». Man könne eben doch immer Gemeinsamkeiten entdecken.