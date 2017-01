«Es ist traurig», sagt Wirat Raksamitsanti, «aber was soll ich tun? Das ist der Lauf der Welt.» Seit sieben Jahren wirtet Raksamitsanti im «Typisch Thai» am Kreuzplatz – gleich lange, wie zuvor in der Alten Post Aarburg.

Doch die Zeit für ihn, seine Frau und die drei Kinder läuft ab. Der Kanton hat Land und Liegenschaft gekauft und wird künftig mit der Gemeinde als neue Eigentümerschaft auftreten. In zirka drei Jahren soll die «Traube» abgerissen werden.

Stattdessen entsteht eine Wohn- und Gewerbeüberbauung. Für Wirat Raksamitsanti war die «Traube» ein Glücksfall. «Zu einem ähnlich günstigen Zins woanders ein Restaurant mit Wohnungen zu finden ist schwer», gibt er zu bedenken.

Letzter Besitzer war die Barko Immobau AG. Diese hatte Wirt Raksamitsanti aus 200 Bewerbern ausgesucht. Die Firma aus Sursee kaufte das überschuldete Haus vor neun Jahren – «ein Schnäppchen», erinnert sich Geschäftsleiter Jost Krummenacher.

Der Kanton will den neuen Kaufpreis zwar unter Verschluss halten, diese Zeitung weiss aber: Es geht um rund 950 000 Franken, und die Gemeinde beteiligt sich mit 47 Prozent. Dass Kanton und Gemeinde gemeinsame Sache machen, ist ein Novum, macht hier aber Sinn, da sowohl der kommunale Gestaltungsplan als auch die kantonale Strassenraumgestaltung zu berücksichtigen sind. Ammann Julius Fischer sagt: «Für uns ist der Erwerb eine grosse Chance.»

Denkmalschutz: «Bedauerlich»

Weniger Freude hingegen hatte die kantonale Denkmalpflege. Denkmalpflegerin Katja Lesny: «Wir bedauern, dass keine Lösung zur Erhaltung des Restaurants Traube erzielt werden konnte.» Zwar hat die Liegenschaft keinen verbindlichen Schutzcharakter. Dennoch sei sie als Kulturobjekt erhaltenswert.

Steinig war daher der Weg bis zum Handwechsel. Schon die Barko Immobau wollte ausbauen, scheiterte jedoch an den Rahmenbedingungen. Den damaligen Ärger hat Krummenacher verdaut. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass die Traube ohnehin «nicht wahnsinnig schön ist und auch keinem fehlen wird».