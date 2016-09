Wie unterschiedlich Situation und Bedürfnisse in den 213 Aargauer Gemeinden sind, zeigt allein eine erste Stichprobe, welche die az gestern genommen (s. Beispiele unten) hat. Während zum Beispiel die Kleinst-Gemeinde Mandach (320 Einwohner) ihrem Ammann für sein 30-Prozent-Pensum pauschal 8000 Franken im Jahr zahlt und nun eine Erhöhung plant, wurde das Amt des Ammanns in Rheinfelden (über 11 000 Einwohner) inzwischen in ein Vollzeitamt ausgebaut. Der Lohn von 210 000 Franken findet auch der Ammann selber hoch genug.

So oder so: Jede Gemeinde kann selber entscheiden, wieviel sie ihrem Ammann und ihren Gemeinderäten zahlen will für ihre Arbeit.