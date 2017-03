Blutproben eingefroren

Die zuerst im Gletschereis des Himalaya eingefrorenen und später tiefgekühlt in die Schweiz geflogenen Blutproben haben rund 6000 Hormonmessungen möglich gemacht. Die aufwändige Laborarbeit hat gezeigt, dass nicht alle Hormone gleich auf die Höhenveränderung reagieren. Es sei offensichtlich, dass der Körper, um funktionieren zu können, auf verschiedenen Höhen auch unterschiedliche Hormonversorgungen benötigt, sagt Michael von Wolff. Gemäss dem Berner Professor lässt sich der Hormonhaushalt beim Aufstieg am Himlung Himal rückblickend grob in zwei «Etappen» einteilen. Bis auf eine Höhe von knapp 5000 Metern haben die Forscher bei allen Testpersonen eine gehemmte und reduzierte Ausschüttung von Stresshormonen nachweisen können. Mit zunehmender Akklimatisation habe sich dieser Wert aber langsam wieder normalisiert.

Stresshormone ab 5000 Metern

Auf über 5000 Metern schliesslich sei die Ausschüttung von Stresshormonen aber durchgehend und bei allen Testpersonen heftig in die Höhe geschossen. Spannend: Die Versorgung des Körpers mit Hormonen findet nicht permanent und dauernd, sondern in regelmässigen Abständen ca. ein Mal pro Stunde statt. Am Berg nimmt nach von Wolff aber nicht die Hormonmenge pro Impuls zu, sondern es verändert sich der Rhythmus – die «Schübe» werden häufiger. Die Bergsteiger selber nehmen die Veränderung im Hormonhaushalt körperlich wie psychisch aber kaum wahr. Geschlafen werde auf diesen Höhen ohnehin schlecht und die permanente Müdigkeit kompensiere die allfällige zusätzliche Nervosität.

Während der Körper also bei Aufstieg mit Stresshormonen «geflutet» wird, nimmt die Ausschüttung von Fortpflanzungshormonen ständig ab. «Auf dieser Höhe merkt auch der Körper, dass es ums Überleben und nicht um die Fortpflanzung geht», schmunzelt von Wolff. Vor bleibenden – und zu Hause unerwünschten – Veränderungen brauche man aber keine Angst zu haben. Gleich wie der Akklimatisationsprozess kehre auch die Versorgung mit den sogenannten Fortpflanzungshormonen nach rund zehn Tagen im Tiefland wieder zur Normalität zurück.