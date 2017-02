Der eine ist neu im Amt, voller Ideen, und will sofort umsetzen. Der andere ist seit Jahren umtriebiger Rektor, konnte noch nie stillsitzen, und will vor seiner Pensionierung «nochmals ein paar Nägel einschlagen»: Mit Bruno Lustenberger, seit 2016 Präsident von Gastro Aargau, und Ruedi Siegrist, Rektor der Berufsfachschule Baden (BBB), haben sich die zwei richtigen gefunden.

Innert nur fünf Wochen hat das Duo ein Pilotprojekt entworfen. Der Einladung zur Infoveranstaltung folgten am Donnerstag rund 30 Gastrounternehmer in die BBB-Aula. Der Titel «Die Berufslehre wird mobil» tönte noch träge, der Inhalt war es nicht: Lernende im zweiten Lehrjahr sollen im Sommer während zweier Monate in Luxushotels und Vorzeige-Restaurants in Europa, Asien oder Nordamerika arbeiten.

Sie sollen so Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein steigern, sich vernetzen, andere Konzepte kennenlernen, mit Sprachkenntnissen und Ideen nach Hause kommen.

Vor allem aber sollen sie während ihres Stages online, und, zurück im Aargau, in Betrieben und Schulen davon berichten. Das Ziel ist ein Grosses: Den Jungen wieder Lust auf Gastro-Berufe zu machen.