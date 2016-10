Die Spielerunden im Rahmen des az-Jasskönigs werden geleitet vom Seenger Verein Jass-Events.ch. Sein Ziel: Jugendförderung im Jasssport. Präsident Andi Fey (35) über den Aargau, Jasssendungen und die gelungene Jassrunde.

Andi Fey, ist Jassen ein Volkssport?

Andi Fey: Ja, nur dass man dabei eher zu- als abnimmt. (Lacht.)

Ist der Aargau ein Jasskanton?

Der Aargau ist eine extrem gute Jassregion. Vor allem der klassische Partnerschieber ist hier sehr beliebt.

Wie viele Jasser gibt es überhaupt?

Man schätzt, dass 70 Prozent der Schweizer jassen können. Die meisten sind keine Profis, sondern Gelegenheits- und Hobbyjasser.

Gibt es im Jasssport offizielle Strukturen wie in anderen Sportarten?

Nein. Es gibt weder national noch kantonal offizielle Verbände. Sehr wohl gibt es aber zahlreiche private Klubs und Gesellschaften, die teilweise eigene Meisterschaften durchführen.

Sie wollen mit Ihrem Verein Junge zum Jassen animieren. Warum?

Wir haben beobachtet, dass es viele Junge gibt, die gerne jassen würden, sich aber nicht an Turniere mit hohem Altersdurchschnitt getrauen. So begannen wir, für sie spezielle Partner-Turniere zu organisieren. Wir tun das einfach aus Spass an der Freude.

Warum jassen Junge wieder mehr?

Viele haben genug vom Smartphone-Stress und Gamen. Sie wollen wieder gemeinsam etwas unternehmen.

Wie gross ist der Einfluss der populären SRF-Jassendungen?

Roman Kilchsperger hat sehr viel getan für den Generationenwechsel. Der «Donnschtig-Jass» hat Traumquoten. Schulen machen Jass-Projektwochen, wenn die Sendung ins Dorf kommt.

Ist Jassen für Sie mehr als ein Spiel?

Ehrlich gesagt: Für mich nicht. Aber es ist mit Sicherheit das beste Spiel überhaupt. Jassen ist einfach nie langweilig.

Was ist eine gelungene Jassrunde?

Wenn es allen Spass macht, das Spiel ausgeglichen ist und es keine Ausschreitungen gibt.

Wer soll um den Jasskönig spielen?

Alle, die Lust auf Jassen haben und die mit Freude und fair jassen.