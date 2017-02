«AG 500 000» dürfte bei der Auktion einen hohen Preis erzielen. Wann die begehrte Nummer unter den Hammer kommt, ist noch offen. Doch im Verlauf des Jahres dürfte die halbe Millionengrenze bei den Kontrollschildern im Aargau überschritten werden.

Doch ein az-Leser entdeckte an einem Auto vor ihm eine spezielle Nummer, als er an einer Ampel in Rheinfelden auf grünes Licht wartete: Aufgefallen sei ihm diese «wegen ihres komischen Glanzes sowie der zu kleinen und zu feinen Schrift» – und wegen der Nummer über 500 000.

Sind also doch schon erste Schilder aus diesem Bereich im Umlauf? Nein, sagt Stefan Hotan, Präsident der Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder. «Dabei handelt es sich um ein temporäres Schild, das nur für eine beschränkte Zeit gültig ist.» Diese würden etwa an die Halter verzollter Fahrzeuge abgegeben, die dieses exportieren wollten.