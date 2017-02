Mirjam Haefeli aus Meisterschwanden ist freiwillige und ausgebildete Begleitperson in Palliative Care und Sterbebegleitung. Die 64-jährige pensionierte Pflegefachfrau wird regelmässig vom Begleitdienst der Aargauer Landeskirchen aufgeboten, wenn es darum geht, für schwerkranke oder sterbende Menschen stundenweise oder auch eine ganze Nacht lang präsent zu sein.

«Jeder Einsatz ist anders», sagt sie und erzählt, was sie vor wenigen Tagen erlebt hat: «Ich wurde um 13.30 Uhr angefragt, ob ich eine Nachtwache bei einer älteren Frau übernehmen könnte. Ich konnte, sass ab 22 Uhr neben der Frau; und ich konnte sie in den Tod begleiten, denn sie starb in dieser Nacht.»

Sie hat vor Jahren auch ihre Eltern und Schwiegereltern in den Tod begleitet. «Dabei, aber auch in meiner rund 30-jährigen Tätigkeit in der Spitex, habe ich erfahren, wie schwierig und anstrengend es für die Angehörigen ist, sich um die Sterbenden zu kümmern», sagt Haefeli. Es brauche viel Kraft und Mut, sich dieser Realität zu stellen. Jetzt, wo sie mehr Zeit habe, möchte sie einen Beitrag leisten, damit Angehörige etwas entlastet werden.

Grosse Nachfrage

Mirjam Haefeli hat ihre Ausbildung zur Sterbebegleiterin der Aargauer Landeskirchen im Oktober 2016 abgeschlossen, zusammen mit über 80 anderen Teilnehmenden, vorwiegend aus dem Aargau. Die Kurse laufen gut. Sie laufen so gut, dass die verschiedenen Angebote bereits eine ganze Broschüre füllen und die meisten Kurse im Frühling und im Herbst angeboten werden. So zählt etwa der Basiskurs in Palliative und Spiritual Care für freiwillige Begleitpersonen und pflegende Angehörige regelmässig rund 60 Teilnehmende. Er dauert mit supervisioniertem Praktikum 104 Lektionen. Offensichtlich beschäftigt und interessiert Sterbebegleitung die Menschen. Warum ist das so?