Während einer Razzia in drei Lokalen in Aarburg und Oftringen deckten die Kantonspolizei Aargau und die Regionalpolizei Zofingen mehrere Fälle von illegalem Glücksspiel und verbotenen Wetten auf. Den Einsatz am Mittwochabend hatte die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm mit Hausdurchsuchungsbefehlen abgesegnet, wie die Polizei mitteilt.

In allen drei durchsuchten Lokalen und Clubs wurden die Einsatzkräfte fündig: Insgesamt wurden 25 Notebooks, Wettcomputer und Glücksspielautomaten sichergestellt. Dazu konfiszierten die Beamten rund 10'000 Franken Bargeld. Zudem traf die Polizei auch auf eine junge Frau aus Montenegro, die in einem der Lokale einer rechtswidrigen Tätigkeit im Service nachging.

Mehrere Personen wurden verzeigt, darunter die Betreiber der jeweiligen Lokale. Sie werden sich vor der Staatsanwaltschaft oder der Eidgenössischen Spielbankenkommission zu verantworten haben. (ngü)