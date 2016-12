Hoffentlich blasen sie nicht ewig

In Merenschwand trifft sie noch deutlich mehr bekannte Gesichter, vor allem solche aus dem Oberfreiamt. Händedruck da, Händedruck dort und nicht selten auch ein Küsschen. «Wunderbar, fast alle Gemeindeammänner sind hier und viele Gemeinderäte. Das freut mich für Doris.» Gelegentlich stellt sie Irene Hofstetter, der Freundin von Doris Leuthard, die sie oft an Anlässen begleitet und betreut, die Leute vor: «Weisst du, der kommt auch von Sarmenstorf, wie ich. Mit seinem Vater habe ich früher oft getanzt. Er tanzte wie ich gerne offen.» Ruth Leuthard erinnert sich dabei an früher, an die Zeit, als sie zusammen mit ihrer Schwester im «Wilden Mann» gewirtet hat und dieser wegen der fröhlichen Wirtinnen kurzerhand in «Wilde Frauen» umbenannt worden war.