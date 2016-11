Steht bei Maya Bally (55) zuhause ein wichtiger Entscheid an, gibt es eine Familienkonferenz mit Ehemann und Sohn. Diskussionslos glücklich sind hingegen stets alle drei, wenn Ghackets und Hörnli auf dem Mittagstisch steht. Ein Gespräch am Esstisch der BDP-Regierungsratskandidatin über mentales Training, respektlose Eltern und Humor in traurigen Momenten des Lebens.

Wovor haben Sie Respekt beim Gedanken daran, Regierungsrätin zu sein?

Maya Bally: Ich habe Respekt, diesem Amt vielleicht nicht vom ersten Tag an 100 Prozent gerecht werden zu können. Und auch ob es mir gelingt, eine möglichst grosse Akzeptanz zu schaffen für die Aufgaben, die ich erledigen muss.

Sie sind in einer Mittepartei. Wo im Leben neigen Sie zu Extremen?

Ich bin sehr selbstkritisch. Viele sagen mir, ich solle kulanter mit mir selber sein. Ich finde beispielsweise bei jedem öffentlichen Auftritt, dass ich es besser hätte machen können. Extrem bin ich wohl auch in meinem Gerechtigkeitsbewusstsein. Und ich kann ab und zu recht wütend werden.

Sie können richtig ausrufen?

Ja, da können Sie mal meinen Sohn fragen (lacht).

Was macht Sie wütend?

Wütend macht mich vor allem, wenn Respekt und Wertschätzung fehlen, wenn man alles einfach als selbstverständlich ansieht.

Sie sind Schulpflege-Präsidentin. Wo sehen Sie die grösste Herausforderung in den Schulen?

Eine grosse Herausforderung ist der immer grössere Anteil von verhaltensauffälligen Kindern und ein immer grösserer Anteil von sehr fordernden Eltern, die teilweise jeden Respekt gegenüber Lehrpersonen verloren haben. Für die Lehrer ist es sehr schwierig, damit umzugehen.

Womit hat diese Entwicklung zu tun?

Ich kann das auch nicht sagen. Ich denke aber, es gibt einen Anteil an Eltern, die wirklich überfordert sind mit ihren Kindern. Vielleicht, weil sie zu viele andere Dinge um die Ohren haben oder aber weil sie alleinerziehend und überlastet sind. Es gibt auch viele Eltern, die Kumpel sein wollen mit ihren Kindern, ihnen keine Grenzen mehr setzen. Dann läuft es oft darauf hinaus, dass Kinder vor den Fernseher oder vors Tablet gesetzt werden, weil das einfacher ist.

Ihr Erziehungstipp für junge Eltern?

Bedingungslos lieben, aber zugleich sehr konsequent sein. Ausserdem gibt es so viele Kinder, die jeden Tag von früh bis spät verplant sind. Viele Eltern haben das Gefühl, wenn ihr Kind in die Schule geht und zum Beispiel einmal in der Woche einen Turnverein besucht, dann sei das viel zu wenig. Dabei reicht das meistens völlig.

Ihr Sohn ist soeben erwachsen geworden. Was gefällt Ihnen an dieser Generation?

Dass diese Jungen so unbelastet, unverbraucht und neugierig sind.

Waren Sie eine gute Schülerin?

Ja, ich war fast überperfekt. Ich musste später lernen, nicht immer perfekt sein zu wollen. Ab einer gewissen Stufe kann man einfach nicht mehr in allen Fächern Sechsen schreiben.

Sind Sie auch mal gescheitert?

Da gab es viele kleinere Dinge. Ich bin ausserdem erst beim dritten Mal durch die Autoprüfung gekommen. Der Fahrlehrer meinte, ich könne Auto fahren und er könne mir nichts mehr beibringen, er wisse nicht, was ich an der Prüfung für ein Problem habe. Das Gleiche hatte ich in jungen Jahren bei Reitwettbewerben. Ich war voll engagiert, aber total erfolglos. Und die Leute sagten mir: Du kommst in den Parcours, wirst kreideweiss und bist ein ganz anderer Mensch.

Sie haben Prüfungsangst?

Eigentlich gar nicht, ausser in diesen beiden Bereichen. Mittlerweile konnte ich das aber auch bei Reitturnieren ablegen.

Wie haben Sie die Angst verloren?

Ich bin ein grosser Fan von mentalem Training. Ich habe das viele Jahre sehr bewusst gemacht. Heute mache ich es eher unbewusst beziehungsweise automatisiert, unter der Dusche zum Beispiel. Dann gehe ich in mich und versuche meine Ziele zu formulieren und zu visualisieren. Das hilft mir sehr.

Sind Sie ein mutiger Mensch?

Ich bin sicher mutiger geworden gegenüber jungen Jahren. Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, wie viele es als mutig ansehen, dass ich als Regierungsrätin kandidiere, obwohl ich keine grosse Partei im Rücken habe.

Sie wurden schon als Widmer-Schlumpf des Aargaus bezeichnet. Ist die Alt-Bundesrätin ein Vorbild für Sie?

Ich habe sehr grossen Respekt vor ihrer Arbeit. Sie ist inmitten all dieser Stürme und Angriffe immer sachlich und fair geblieben. Zudem war sie stets dossierfest. Sie ist für mich eine brillante Persönlichkeit und von ihrer Art kann man sich ein grosses Stück abschneiden.

Glauben Sie an etwas?

Ich glaube, dass es eine universelle Göttlichkeit gibt. Aber nicht an einen Gott, zu dem ich beten kann und der mir dann hilft, meine Probleme zu lösen, oder mich verschont vor Schicksalsschlägen. Eher eine universelle Energie, die mir die Möglichkeit gibt, mir selber zu helfen.

Wie wichtig ist Humor in Ihrem

Leben?

Meine Schwester ist vor fünf Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Ich durfte sie mit Freunden und Helfern bis in den Tod begleiten: Der Humor ist meiner Schwester und mir in all dem Schweren bis fast ganz zum Schluss geblieben. Das war immens wichtig für uns beide. Humor muss immer Platz haben im Leben. Bei uns in der Familie gibt es deshalb immer viel zu lachen.

Was haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben?

Ich bin aus einfachen Verhältnissen. Ich war immer eine sehr gute Schülerin und die Lehrer meinten, dass ich eigentlich die Matura machen müsste. Meine Eltern unterstützten mich dabei. In meiner Verwandtschaft hiess es: «Warum soll die jetzt die Matura machen? Nachher heiratet sie und dann war alles vergebens.» Meine Eltern fanden, dass es auch dann nicht umsonst wäre.

Haben Sie schon einmal etwas für die Integration von Ausländern

getan?

Wir haben uns hier in Hendschiken starkgemacht für ein MuKi-Deutsch, damit die sprachliche Integration bei den Kindern schon vor der Schule stattfindet. Ich muss leider sagen, dass das Angebot dann zu wenig genutzt wurde. Aber wir hatten Erfolg bei der Teilnahme in der Spielgruppe und beim Turnen. Dort konnten wir Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen und motivieren. Auch das war zu Beginn mit sehr viel Effort verbunden.

Sie haben eine irische Grossmutter. Hätten Sie sich auch einmal vorstellen können, in einem anderen Land zu leben?

Ich hätte mir früher gut vorstellen können, ein paar Jahre in den USA zu leben. Obwohl ich in Amerika nicht mit allem einverstanden bin, hat das Land wahnsinnig viele schöne Flecken.

Worauf achten Sie, wenn Sie konsumieren?

Ich achte bei Kleidern darauf, dass sie fair produziert sind, und bevorzuge Schweizer Fleisch und Frischprodukte. Dafür gebe ich auch lieber ein bisschen mehr Geld aus.

Gibt es einen Film, den Sie allen Aargauern empfehlen?

«Das Glücksprinzip» – es geht in diesem Film darum, nicht darauf zu warten, dass einem etwas Gutes widerfährt, sondern einfach mal etwas Gutes zu tun und darauf zu vertrauen, dass es irgendwann wieder zurückkommt. Ein wunderschöner, wenn auch zum Teil trauriger Film mit einer wichtigen Botschaft.

Es heisst: Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Stimmt das?

Für mich schon. Pferde begleiten mich seit meiner Kindheit, und sie haben mich schon immer fasziniert. Es sind so gute und edle Tiere. Dass ich bei einer Wahl in den Regierungsrat neben Freunden und Familie auch mein Pferd sträflich vernachlässigen müsste, spielte auch eine Rolle bei der Frage, ob ich kandidiere.

Sie haben sich trotzdem für die Kandidatur entschieden.

Ja, das ist es mir wert. Und die Herausforderung reizt mich sehr.