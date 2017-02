Den Vorwurf der «unzulässigen Behördenpropaganda» lässt Bildungsdirektor Hürzeler nicht gelten: «Mag sein, dass die Initianten das in ihrer ersten Enttäuschung so sehen.» Aber die Regierung habe die Pflicht die Bevölkerung über Vor- und Nachteile einer Bildungsvorlage zu informieren. Und es liege in der Verantwortung der einzelnen Schulpflegen vor Ort, ob und wie sie an die Eltern gelangten.