Einen Einblick in den Alltag der Römer bietet das Vindonissa-Museum Brugg. Wie haben sie im einzigen römischen Legionslager der Schweiz gelebt? Welche Kleider trugen sie? Welche Waffen kamen zum Einsatz? Präsentiert werden die bedeutendsten Funde aus mehr als 100 Jahren Ausgrabungen. Das Modell des Legionslagers bildet das Zentrum der Ausstellung. Ergänzt werden die Exponate durch Hörgeschichten und Spiele. Aktuell wird in einer Vitrine der Münzschatz von Ueken gezeigt, den ein Landwirt per Zufall in seinem Kirschbaumgarten entdeckte. «Kampf um Neros Erbe − die Helvetier zwischen den Fronten», heisst der Titel der laufenden Sonderausstellung. Und am Dreikönigstag wird das Themenjahr «Kaiser, Könige und Königin» mit einem Königskuchen eröffnet. Begleitet wird die Veranstaltung von David Bröckelmann als Kaiser Nero, Samuel Kübler als König Louis XI. und Salomé Jantz in der Rolle der Habsburger Königin Agnes von Ungarn. Das Vindonissa-Museum ist geöffnet von Dienstag bis Freitag und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Geschlossen ist es am 31. Dezember und am 1. Januar. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 10 Franken, für Kinder 4 Franken. Senioren und Studenten zahlen 7 Franken, ein Familienbillett ist für 20 Franken zu haben.

Das Wagnis Kunst einzugehen