Erneut schloss das Suhrer Restaurant mit stolzen 14 Punkten im Gault Millau-Rakning ab. In einer Medienmitteilung dankt das Hotel dem neuen Küchenchef Martin Elschner für seine Arbeit und die daraus resultierende Auszeichnung «die schweizweit von grosser Bedeutung ist und die unsere Arbeit in allem würdigt».

Küchenchef Elschner konnte seine Erfahrungen in einem Zürcher und einem Solothurner Restaurant sammeln, welche beide ebenfalls mit Gault Millau Punkten ausgezeichnet seien und gewann zudem den «Young Chef of the year» 2015.