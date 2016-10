«Es fehlt an Lösungsorientiertheit», pflichtet der Tischnachbar aus Brugg bei. Und der regierungsrätliche Chauffeur, der ebenfalls an der Runde teilnimmt, scheint zu wissen, dass Susanne Hochuli als Bauerntochter viel pragmatischer sei. Sie selbst sagt: «Auf dem Bauernhof muss ich zupacken, damit einem nicht noch eine Kuh verreckt.» Gelächter folgt. Nicht das einzige an diesem Abend. Auch wenn es Momente gibt, wo sich die Regierungsrätin weniger wohl fühlt. Etwa, wenn derbe Witze über Deutsche gemacht werden.

«Was wollen wir uns leisten?

Dokumentiert wird die Diskussion mit Videokamera. Das Filmteam der bekannten Doku-Regisseurin Sabine Gisiger («Do it») hat Susanne Hochuli als Tritagonistin im Kinowerk «Willkommen in der Schweiz» ausgewählt. Im Film, der 2017 erscheint, geht es um die Asylpolitik und die Flüchtlingsströme in die Schweiz.

Beim Thema Asyl und Integration will Hochuli von den anwesenden Gastronomen wissen, welche Erfahrungen sie machen. «Ausländische Arbeitskräfte haben Potenzial, wir können die brauchen», sagt Bruno Lustenberger vom Hotel Krone Aarburg. Wichtig sei, die Leute zu begleiten, vielleicht auch nach Feierabend. Der «Kronen»-Küchenchef etwa sagt, er sei mit einem Mitarbeiter schon Fussball spielen gegangen. «Wir dürfen die Leute nicht der Isolation überlassen.» Ein Rezept für gute Integration haben aber auch die Wirte freilich nicht. Man spricht fehlende Ausbildung und andere Kulturen an. «Zu arbeiten wie in der Schweiz sind sich nicht alle gewöhnt», heisst es etwa. Im Witz, aber derb: Nicht jeder habe einen Chronografen, manche würden noch «nach dem Sonnenstand» gehen oder danach, «wie hoch das Gras wächst».