Alt Regierungsrätin Susanne Hochuli (Grüne) fände Ruhe zum Jahreswechsel passender als Knallkörper. In ihrer Kolumne schrieb die Reitnauerin in der «SonntagsZeitung»: «Wenn ich wirklich etwas zu sagen gehabt hätte auf dieser Welt, zumindest als Landamme des Kantons Aargau, ich hätte das verdammte Geballer an Silvester verboten.» Dieses verderbe den einzigen erhabenen Moment des Jahres: die Stille, die eintrete, wenn das alte Jahr ausgeläutet sei.

Hochuli, die am 31. Dezember ihren Regierungsposten abgab, schreibt weiter: «Mein Amt verschwand also nicht in einem erhabenen Moment in der Belanglosigkeit, sondern unter Krach und Knall, meinem Hund ähnelnd, der sich vor Schreck unter das Bett zwängte und dort unten blieb.»