Deutschkurse und Arbeit

Gegenüber der «Schweiz am Sonntag» sagte Hochuli auch, sie wäre strenger mit Flüchtlingen. Diese müssten am Morgen in den Deutschkurs, am Nachmittag zur Arbeit, «egal, ob es ihnen passt. Es wird gemacht», sagte sie. Es gehe nicht darum, die Menschen dazu zu zwingen, sondern um eine Verpflichtung, sagt Hochuli auf Nachfrage. Asylsuchende im laufenden Verfahren sollten in Beschäftigungsprogrammen eine Struktur finden und nutzen müssen.

«Das braucht jedoch mehr Geld; Beschäftigungsprogramme und Basis-Deutschkurse, die für Asylsuchende angeboten werden, reichen bei weitem nicht, um alle Personen aufzunehmen, die wollen und motiviert sind.» Das Geld müsste über den Aufgaben- und Finanzplan gesprochen werden.

Hochuli ist Realistin genug, um zu wissen: «Das ist eine Illusion, jetzt sowieso, da der Kanton seinen Finanzhaushalt in den Griff bekommen muss.» Hochuli hatte auch gefordert, vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge müssten eine Integrations-RS durchlaufen. So sollten sie sich möglichst rasch in die hiesige Gesellschaft und in die Arbeitswelt eingliedern.

Hochuli hält fest, sie habe als eine der ersten darauf hingewiesen, «dass die Integrationspauschale des Bundes nicht ausreicht für alle Massnahmen, die nötig wären». Die Kantone haben inzwischen die Forderung nach einer Erhöhung der Pauschale beim Bund deponiert.

Derweil verteidigt Hochuli ihre Idee, Firmen könnten Flüchtlinge für 10 Franken pro Stunde anstellen, wenn der Staat den Lohn aufstocken würde. Vertreter des Staates, Unternehmer, aber auch Gewerkschaften sollten zusammensitzen: «Wäre es nicht gescheiter, man würde aus ökonomischen Gründen ausgelagerte Arbeitsplätze wieder ins Land holen und Menschen Arbeit bieten, die sonst keine finden und von Sozialhilfe leben? Wäre es nicht besser, solche Firmen zu unterstützen, indem über staatliche Gelder jener Lohnanteil bezahlt wird, der die Firmen veranlasst hat, die Arbeit auszulagern?»

