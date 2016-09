Kritik am Grünen-Kandidaten Robert Obrist betrifft sein Geschlecht. Im Jahr 2016 könne es doch nicht sein, dass die kantonale Regierung nur aus Männern bestehe, sagte Dorer. Hochuli sieht das anders: "Der Aargau wurde lange von Männern regiert und ging nicht zu Grunde. Daher würde es auch wieder gehen." Die Grünen haben mit Obrist ihren besten Kandidaten gebracht, da spiele das Geschlecht keine Rolle, ist sich Hochuli sicher.

Ausschlaggebend für ihren Rücktritt sei, dass sie im Amt komplett fremdbestimmt sei. Die starke Kritik, welche sie immer und immer wieder, beispielsweise von SVP-Asylchef Andreas Glarner, einstecken musste, habe dabei keine Rolle gespielt. "Wäre ich nochmals angetreten, hätte ich mein Departement behalten", so Hochuli. Sie räumte jedoch ein, dass nicht alle Kritik einfach so abpralle – und übt Kritik an den Kritikern: "Es ist schade, dass es nicht mehr um die Sache geht. Man schiesst lieber auf mich, statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren."

Polit-Comeback?

Zum Abschluss des Talks ging um den Abschluss einer jeden Karriere: Die Rente. 130‘000 Franken pro Jahr erhält die abtretende Regierungsrätin. Sollte sie 90 Jahre alt werden, wären dies rund 5 Millionen Franken. Ist das gerechtfertigt? Sie sagt dazu, sie möchte ihr späteres Leben in den Dienst der Allgemeinheit und des Sozialen stellen. Worum es sich genau handelt, wisse sie aber noch nicht. Ihr nächstes Ziel ist der bereits angekündigte 1000-Kilometer-Marsch an die Ostsee. Dort möchte sie sich Gedanken machen, was folgen soll. Auch ein mögliches Comeback in der Politik schliesst sie nicht aus.