Kein anderer Kanton ist so stark mit dieser Technologie verbunden – drei von fünf Reaktoren sind im Aargau, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi), die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), das Zwischenlager (Zwilag) ebenfalls. Über 1000 Arbeitsplätze hängen an der Atomindustrie, die Betreiber liefern Kanton und Standortkantonen trotz umkämpftem Strommarkt immer noch Millionen an Steuern ab. Doch lässt sich die grosse Zustimmung in weiten Teilen der Aargauer Bevölkerung alleine damit erklären?

«Durch die grosse Dichte an atomaren Anlagen und Institutionen ist die Betroffenheit sehr direkt», sagt Max Chopard, ehemaliger SP-Nationalrat und langjähriger AKW-Gegner. «Bislang glaubten viele, gut damit zu fahren. Arbeitsplätze entstanden, Gelder flossen.» Doch Chopard stellt in den letzten Jahren eine Veränderung in der Diskussion fest. «Inzwischen ist die Produktion von Atomstrom ein Verlustgeschäft, das Bewusstsein dafür wächst. Doch ich spüre auch, dass viele Leute immer noch Mühe haben, loszulassen.»

Eine Frage des Vertrauens

Den grossen Rückhalt führt Heini Glauser hauptsächlich auf wirtschaftliche Gründe zurück. Er stand schon 930 Mal vor dem Ensi in Brugg, wo er nach der Katastrophe von Fukushima 2011 mit anderen Atomgegnern eine Mahnwache ins Leben gerufen hat. Glauser spricht von einer «kollektiven Solidarisierung mit grossen Arbeitgebern». Die Atomkraftwerke Beznau und Leibstadt seien nicht nur direkt, sondern auch indirekt über Zulieferbetriebe für viele Arbeitsplätze verantwortlich. «Die Gemeinden profitieren stark davon.» Für den Sonntag rechnet Glauser denn auch mit dem höchsten Nein-Anteil im Kanton Aargau – «alles andere würde mich erstaunen». Die Aargauer Bevölkerung habe ein spezielles Verhältnis zur Atomkraft, sagt Glauser. «Man lernt, damit zu leben, und entwickelt einen Verdrängungseffekt, der dazu führen kann, die Gefahren zu unterschätzen.»