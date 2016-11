In der Klinik Hirslanden in Aarau mussten sechs Patienten wegen einer Noro-Virus-Infektion unter Quarantäne gestellt werden. Auch medizinisches Personal ist betroffen. Ein Fall einer Magendarm-Erkrankung aufgrund eines Noro-Virus' ist bekannt. Dies bestätigte die Klinik auf Anfrage der az.

Diverse Operationen, die heute Montag hätten stattfinden sollen, wurden sicherheitshalber verschoben. Angehörigen und Bekannten wurde geraten vorderhand auf einen Besuch zu verzichten.

"Sehr ansteckend"

Die Klinik versucht die Ausbreitung des Virus zu verhindern, wie Sprecher Claude Kaufmann sagte. Doch das bedarf einigen Aufwandes. Der Erreger ist nämlich "sehr ansteckend".

Der Noro-Virus sorgt bei Betroffenen für unangenehmen Brechdurchfall. Das Bundesamt für Gesundheit beschreibt sie als "sehr infektuös". So würden 10 bis 100 Viren für eine Ansteckung genügen. Zum Vergleich: Auf einem Hustentröpfchen sitzen mindestens 1000 Viren.

Die Ansteckung ist überall dort gehäuft, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben; also in Familien, Krankenhäusern, Heimen, Kasernen oder Kindergärten. Immer wieder kommt es vor, dass ganze Institutionen für Tage unter Quarantäne gestellt, also für Besucher geschlossen werden müssen.

2013 traf es das Alterszentrum Bärenmatte in Bremgarten. Das Haus wurde für Auswärtige über Tage geschlossen, bis die Epidemie überstanden war. Ein Jahr später musste das Alterszentrum Kehl in Baden unter Quarantäne.

12 Tage lang ansteckend

Noro-Viren sind im Vergleich zu vielen anderen Viren sehr resistent gegen Umwelteinflüsse wie Temperaturschwankungen. Gemäss BAG können sie "auf verunreinigten Flächen mehr als 12 Tage lang ansteckend bleiben".

Die Krankheit bricht beim Noro-Virus 12 bis 48 Stunden nach der Ansteckung aus. Das BAG beschreibt dies so: "Meist abrupt mit oft schwallartigem Erbrechen, starkem Durchfall und häufig begleitet von Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen." Die Krankheit kann von Fieber begleitet sein. Nach zwei bis drei Tagen ist das Schlimmste überwunden. Wichtig ist, viel zu trinken, um den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten. Und: Das BAG rät Erkrankte auch nach Abklingen der Symptome sich mindestens für zwei bis drei weitere Tage von der Arbeit abzumelden, um niemanden anzustecken.

400'000 Ansteckungen

Jährlich werden in der Schweiz schätzungsweise 400'000 Personen mit dem Noro-Virus angesteckt.

Das Bundesamt für Gesundheit rät, besondere Aufmerksamkeit auf die Händehygiene zu legen, besonders nach jedem Toilettengang. Gegenstände oder Oberfläche, die mit Stuhl oder Erbrochenem in Kontakt kamen, sollten mit verdünntem Javelwasser gereinigt werden. 0,1% reicht. Dazu kann die handelsübliche Variante verwendet werden. Zweieinhalb Liter der Originallösung sind dann mit 6 Liter Wasser zu mischen.

So hat auch die Hirslanden-Klinik in Aarau ihre Reinigungstätigkeit verstärkt und auch die hygienischen Schutzmassnahmen erhöht, wie ihr Sprecher erklärte.