Heiss war es am Oldtimer-Grandprix auf dem Areal der Emil Frey AG in Safenwil. Heiss war auch die Action, die auf dem Rundkurs durchs Areal geboten wurde. 100 Oldtimer-Autos und 70 Motorräder, darunter, auch ein Rudel Zweigangtöffli, liessen die Zuschauer am Streckenrand in Verzückung geraten.