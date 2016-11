Anders bei Yvonne Feri. Die sozialdemokratische Gemeinde- und Nationalrätin kam kantonsweit auf einen Wähleranteil von 34,5 Prozent, in ihrem Heimatbezirk Baden auf 37,7 Prozent. Zu Hause in Wettingen war der Wert von Feri sogar noch besser: 41,4 Prozent. Heimvorteil eingelöst.

Verglichen mit dem kantonsweit erzielten Resultat am meisten Rückhalt in der «eigenen» Bevölkerung geniesst aber Maya Bally. Während 27,6 Prozent aller Aargauer Wählerinnen und Wähler die BDP-Vertreterin auf dem Wahlzettel aufführten, waren es in ihrem Bezirk Lenzburg 34,2 und zu Hause in Hendschiken ganze 40,2 Prozent.

Wer kann morgen Sonntag den Heimvorteil am besten nutzen? Die az berichtet live über die Entscheidung.