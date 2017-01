Die Grippe hat den Aargau bereits fest im Griff. Wie das Bundesamt für Gesundheit meldet, ist die Zahl der Grippe-Verdachtsfälle in der Nordwestschweiz diese Saison nicht nur früher angestiegen, sondern liegt auch deutlich über dem Wert der vergangenen zwei Jahre. Für die letzte Woche des alten Jahres meldete das Bundesamt 2014 vier Grippeverdachtsfälle pro 1000 Patienten, im Jahr 2015 waren es in der letzten Dezemberwoche nur zwei.

In den Kantonen Aargau, Solothurn und den beiden Basel trat die Grippe damals nur sporadisch auf, wie es in der Datenbank des Bundesamtes heisst. Hingegen lag die Anzahl der Verdachtsfälle für die letzte Dezemberwoche 2016 bei elf – mehr als drei Mal so viele Fälle im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das Bundesamt hält fest, die Grippe sei in der vergangenen Woche weit verbreitet gewesen.