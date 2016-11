Die Männer lachen und witzeln, obwohl sie sich gar nicht richtig verstehen. Ein Kauderwelsch aus Englisch, Deutsch, Arabisch und Tigrynia tönt durch die Halle in Oftringen. Trotzdem wissen alle, was sie zu tun haben. Europaletten und noch nicht gespaltenes Brennholz stehen fein säuberlich geordnet in der Halle. In der Mitte türmen sich Säcke aus der Kleidersammlung. Vier Asylsuchende aus Syrien und Eritrea arbeiten heute im Beschäftigungsprogramm der Stiftung Wendepunkt. «Schnell, schnell», sagt Samuel* auf Deutsch, als das Förderband stillsteht.

Die Arbeit ist simpel, aber anstrengend. Für die Firma Texaid, die für Hilfswerke alte Kleider sammelt, laden sie Säcke um. Die Altkleider aus der Sammlung werden angeliefert, in grössere Säcke verpackt und mithilfe eines Förderbands umgeladen in Seecontainer und Lastwagenanhänger. Handtaschen, Kleiderbügel und der gröbste Abfall werden aussortiert. Ist ein Seecontainer voll, wird er in die Welt verschickt, in ein Werk, wo die Kleider sortiert und weiterverteilt werden.

Lange Schulkarriere, keine Zukunft

Samuel ist 25 Jahre alt und in Asmara aufgewachsen, der Hauptstadt Eritreas. Er ist gebildet, hat eine lange Schulkarriere hinter sich. In seiner Heimat hat er für die Regierung gearbeitet. Vor dieser Regierung ist er auch geflüchtet. Warum genau, sagt er nicht, aber er sagt, das Leben in Eritrea sei sehr, sehr schwierig. Er floh in den Sudan, von dort nach Libyen und mit dem Boot über das Mittelmeer nach Italien. Mit dem Zug kam er in die Schweiz. Sein Kollege Johannes* ist 22 und hat die gleiche Flucht hinter sich, kam aber einige Monate nach Samuel in die Schweiz. Beide sind allein hier, ohne Verwandte. Johannes spricht wenig Englisch und ein paar Brocken Deutsch. Er ist Handwerker. Samuel übersetzt für ihn.