Schliesslich wird sich ein Zeitungshaus dann doch irgendwann die Frage von Jeff Jarvis stellen müssen, wann erscheint die letzte Ausgabe gedruckt. Es wird dann der Fall sein, wenn die Zeitungsmarken, die Inhalte und deren Aufbereitung auch digital so einzigartig sind, dass eine grössere Zahl von Menschen sich diese leisten wollen. Wenn die Werbeindustrie auch die letzten Vorteile von Print ersetzt hat und gleichzeitig die Darstellungsformen digital so gut geworden sind, dass diese das Papier obsolet machen. Und das wird noch eine Weile dauern.

Die Zeitung wird exklusiver

Ich möchte ein letztes Beispiel bemühen. Das Coop-Magazin erscheint heute in einer Auflage von 2,4 Millionen Exemplaren. Es liegt in nahezu jedem Haushalt auf dem Küchentisch. Auf die Frage an Joos Suter, wie viel Auflage er in 10 Jahren druckt, antwortet er: «2,4 Millionen Exemplare.» Das klingt zunächst verwunderlich. Weshalb nicht das Geld sparen, wenn es auch eine App tut? Ganz einfach: weil die App in der Unendlichkeit des Internets versinkt. Selbst die Push-Nachricht auf dem iPhone, die sagt «Nutz mich, lies mich» reicht nicht mehr aus, die Aufmerksamkeit in dieser Unendlichkeit für das Coop-Magazin sicherzustellen. Es ist genau dieser Nachteil des Webs, der Print und der Zeitung zum Vorteil gereicht. Print ist nicht unendlich.

Die Zeitung wird also kleiner, es wird vermutlich weniger verschiedene geben, sie erscheint in dieser Übergangsphase vielleicht nicht mehr jeden Tag – auch der Briefkasten wird irgendwann einmal nicht mehr jeden Tag beliefert. Die Zeitung wird exklusiver und Print- und Online-Inhalte werden sich zunehmend unterscheiden. Vor allem wird die Zeitung journalistisch höheren Ansprüchen genügen müssen, um in diesem neuen Zeitalter bestehen zu können. Und die erfolgreichen Verleger werden wieder Pioniere und müssen sich neu erfinden.