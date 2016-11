Das Plakatverbot des Aargauer Bildungsdirektors Alex Hürzeler hat den 18-jährigen Lenzburger Aurel Gautschi am Dienstag schlagartig bekannt gemacht. Seither steht der Präsident der Aargauer Schülerorganisationen sinnbildlich für den Widerstand gegen eine rigorose Sparpolitik durch Regierung und Grossen Rat.

Das macht ihn aber auch angreifbar. Die Junge SVP Aargau wirft Gautschi vor, die Spardiskussion in die Schulen zu tragen und für propagandistische Zwecke zu missbrauchen.

Hintergrund dieser Aussage ist Gautschis Mitgliedschaft bei SP, Juso und Gewerkschaften für die er auch bei den Grossratswahlen antrat (aber nicht gewählt wurde). Kommt hinzu: Die SP leistete der Gautschi am Mittwoch schützenhilfe, indem sie die Plakate ausserhalb der Kantonsschulen aushängen half.

Gautschi wehrt sich

Aurel Gautschi will von solchen Verschwörungstheorien nichts wissen. In einer Nachricht an die az schreibt er: "In meiner Funktion als Präsident der Aargauer Schülerorganisationen bin ich politisch neutral."

Auch von einem Ikonenstatus hält er nichts: "Ich treffe die Entscheidungen sicherlich nicht alleine sondern mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Mittelschulen." Und weiter hält er fest: "So haben wir auch gemeinsam den Gang an die Presse wegen des Verbotes entschieden, um etwas an die Öffentlichkeit zu bringen, was in unseren Augen ein Skandal ist."