Viele der rund 60 Absender gaben mit «BSV Bern» das richtige Lösungswort beim grossen Osterquiz in der «Schweiz am Wochenende» von letztem Samstag an. Gegen diese Mannschaft gewannen die Handballer des TV Endingen 1996 ihr erstes NLA-Spiel. Gleich vier Gewinner gab es beim Osterquiz: Rahel Vogler aus Wettingen, Erwin Wernli aus Bözberg, Hansjörg Senn aus Kleindöttingen und Marius Schneider aus Hausen dürfen sich über einen Migros-Gutschein in Höhe von je 100 Franken freuen. Hier alle richtigen Antworten des grossen Quiz’:

Die letzte grosse Landreserve in Baden heisst Galgenbuck.

Erwin Baumgartner gab nach nur fünf Monaten in der neuen Legislatur als Grossrat seinen Rücktritt bekannt.

Reto Stalder spielt die Rolle von Fabio Testi in der Krimi-Reihe «Der Bestatter».

Tempo 30 soll in Untersiggenthal flächendeckend eingeführt werden.

Das neue Hochhaus auf dem Campus Brugg-Windisch heisst Centurion Tower.

Die neue Station auf dem Legionärspfad Vindonissa wird Fahnenheiligtum heissen.

Das Projekt «Swissfell» des Paul-Scherrer-Instituts steht für «Freie-Elektronen-Laser».

Die Handballer des TV Endingen sicherten sich im April 1996 mit einem Sieg gegen den TV Uster den Aufstieg in die NLA.

In Wohlenschwil verdient der Gemeindeammann im Bezirk Baden am wenigsten.

Letztes Jahr wurden beim Schulhaus Baden Gebeine gefunden, die vermutlich von einem Friedhof des Kapuzinerklosters stammen.

Auch aus Villnachern stammen Wachteleier.

Die Biber eroberten den Aargau vom Rhein aus.

Die Habsburger gaben den Auftrag für den Bau der Burg Schenkenberg.

Der Glockenstuhl in der Stadtkirche Baden wird saniert.

Die bekannte Brugger Schnitzelbankgruppe heisst Ochterzäpfe.

In Fislisbach treten der Ammann und der Vizeammann nicht mehr an.

Andreas Gabalier wird diesen Sommer in Birrfeld aufspielen.

Die Zurzibieter Festbeiz an der Badenfahrt heisst Baumhaus.

Alex Hürzeler schnitt beim az-Jassturnier besser ab als Geri Müller.

Der Speisesaal im ehemaligen «Verenahof» heisst Elefantensaal.

In Stetten baut ein Einwohner einen Kindergarten.

131 Unterstützer erhielt die Petition für eine Busverbindung durchs Studenland.

Die Summe der grössten Jackpots im Grandcasino Baden beträgt 18,2 Millionen Franken.

Schon siebenmal scheiterte der FC Baden in den letzten Jahren in der Aufstiegsbarrage.

Am diesjährigen KMU Swiss Forum in Baden sprach Doris Leuthard.

Eine 65 Meter lange Grottenrutsche gehört zur Attraktion im Aquarena.

Nach dem Umbau des Kurtheaters beträgt der Sitzabstand 91 Zentimeter.

Das «Werkk» in Baden steht in der Alten Schmiede.

57 Zebrastreifen gibt es bei der Gstühl-Kreuzung in Baden.

110 Jahre wird die St.-Nikolaus-Kirche in Brugg dieses Jahr.

Und: 1996 gewannen die Handballer des TV Endingen ihr erstes NLA-Spiel gegen den BSV Bern.(Ihre Redaktion)