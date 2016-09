Gut ein Dutzend Politikerinnen und Politiker leisteten der Einladung Folge und erlebten so während rund zwei Stunden ein Stück Untersiggenthaler Schulrealität vom Kindergarten bis in die Oberstufe. Symptomatisch dabei, dass praktisch nur Befürworter des integrativen Modells nach Untersiggenthal gekommen waren. Dennoch fehlte es nicht an kritischen Fragen.

Integrative Schulung konkret

720 Kinder werden in Untersiggenthal unterrichtet. Die Integrative Schulung wurde vor sieben Jahren eingeführt und seither sukzessive weiterentwickelt. Die Lehrpersonen identifizieren sich stark mit dem Modell, das hohe Anforderungen stellt. Der Rundgang zeigte, wie vielfältig der gewöhnliche Unterricht geworden ist: Die Kindergärtler, die einzeln oder in Gruppen spielen, betreut und angeleitet von der Kindergärtnerin. Mitten drin und unauffällig die schulische Heilpädagogin, die sich um ein behindertes Kind kümmert. Derweil schreiben und redigieren die Fünftklässler in Gruppen Geschichten, vier Kinder brauchen dabei besondere Begleitung und erhalten sie von einer zweiten Fachperson; unterdessen arbeitet der Klassenlehrer mit dem Rest der Klasse. Auf der Oberstufe schreiben einzelne Schüler höchst konzentriert; in diesem Schulzimmer darf nicht gesprochen werden. Eine andere Gruppe bespricht nebenan mit dem Lerncoach die Lernfortschritte; zwei Schülerinnen erhalten individuellen Unterricht in Französisch, andere arbeiten im Klassenverband, angesagt ist hier Teamteaching. Die Kinder wirken motiviert, man merkt: Hier wird gelernt, hier wollen die meisten lernen. Klar wird auch, dass diese Art von Unterricht sehr aufwendig ist und nur funktionieren kann, wenn sich das ganze Lehrerteam darauf einlässt.