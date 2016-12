«Das letzte Danke, jedoch das allergrösste, geht an einen ganz speziellen Menschen.» Mit diesen Worten setzte der diesjährige Grossratspräsident Marco Hardmeier (SP) am Dienstag den Schlusspunkt zur 111. Grossratssitzung, dem Ende der Legislatur und auch seiner Amtszeit als höchster Aargauer.

«In einem beruflich und auch politisch reich befrachteten Jahr – man denk nur an Geschäfte wie die Umsetzung der Masseineinwanderungsinitiative durch die staatspolitische Kommission im nationalen Parlament, war er immer sichtbar und unsichtbar an meiner Seite, wenn ich ihn gebraucht habe. Ich freue mich, nach dannzumal über 19 Jahren in rund einem halben Jahr in einen ganz speziellen Hafen einfahren zu dürfen. Ich bin froh, nach wie vor überglücklich und immer wieder frisch verliebt und wurde endlich reich beschenkt. Danke Angelo.»