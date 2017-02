Ausgestanden ist die Sache nicht, nach wie vor bleiben in vielen Büros Stühle leer, melden sich Kollegen krank. Aber immerhin: Das Bundesamt für Gesundheit meldet eine seit Ende Januar wieder eine sinkende Zahl von Grippefällen. Die Grippewelle rollte in dieser Saison früh an. Im Aargau, beziehungsweise in der Nordwestschweiz, wurde der epidemische Schwellenwert erstmals in der Woche vor Weihnachten mit einer Inzidenz von 80,7 deutlich überschritten.

Das heisst: Hochgerechnet lag die Zahl der wöchentlichen Arztkonsultationen wegen Grippe bei 81 pro 100 000 Einwohner. Der Wert stieg bis auf 464,8 in der zweiten Januarwoche, derzeit liegt er bei 344,1 – also immer noch deutlich über dem epidemischen Schwellenwert und etwas über dem landesweiten Durchschnitt von 304 Grippefällen pro 100 000 Einwohner.

«Relativ wenig Todesfälle»

In der Grippesaison steigt die Sterblichkeitsrate bei älteren und gebrechlichen Personen. Meist ist das Grippevirus nicht die eigentliche Todesursache, aber geschwächte oder chronisch kranke Menschen sterben oft an Grippekomplikationen wie einer Lungenentzündung – die Fachleute sprechen von Übersterblichkeit. Und die dürfte in dieser Grippesaison wieder so massiv sein wie vor zwei Jahren mit schweizweit 2200 Grippetoten.

Man rechne mit einer ähnlich hohen, überdurchschnittlichen Zahl, erklärte ein Vertreter des Bundesamts für Gesundheit in der «SonntagsZeitung». Wie die Bilanz im Aargau ausfällt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Da die Infektion mit dem Influenza-Virus keine meldepflichtige Krankheit ist, hat man keine genaue Übersicht über die schwere der Grippewelle und auch keine Daten zu Todesfällen, wie Kantonsarzt Martin Roth erklärt.

Eine Umfrage bei Spitälern und Pflegeheimen ergibt dazu auch kein einheitliches Bild. Zu bestätigen scheint sich, dass die Grippe in dieser Saison auch im Aargau wieder stärker wütet als im letzten Winter. Seit Ende 2016 registriere man ein anhaltend hohes Aufkommen von Influenza-Fällen, heisst es aus dem Kantonsspital Aarau. Wegen Überbelegungen mussten Zusatzbetten in Viererzimmern aufgestellt und Patienten auf die Chirurgie verlegt werden. «Wir haben in den vergangenen Wochen viele Patienten mit Grippe betreut», sagt auch Daniel Schibler, Direktor des Spitals Menziken. Das Gesundheitszentrum Fricktal dagegen meldet «derzeit keine Grippefälle in Laufenburg» und in Rheinfelden ein «auf einige Patienten reduziertes» Grippe-Aufkommen.

Dramatisch oder sogar tödlich verlaufende Fälle gab es bisher offenbar nur wenige. «Es gibt keine diesbezüglichen Auffälligkeiten bei der diesjährigen saisonalen Grippe», sagt Stefan Wey, Kommunikationsleiter des Kantonsspitals Baden. Aus anderen Häusern klingt es ähnlich: «Man kann keineswegs von dramatischen Fällen sprechen», sagt Miriam Crespo, Sprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal. Andrea Rüegg vom Kantonsspital Aarau spricht nicht ganz so beruhigend von nur «relativ wenig Todesfällen durch Influenza» und davon, dass es «aber auch Verlegungen auf die Intensivstation gibt».

Impfskepsis beim Personal