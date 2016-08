Axpo-Medienchef spottet auf Twitter

Wie reagiert die Axpo auf den Greenpeace-Aufruf? Kommunikationschef Rainer Meier macht sich auf Twitter lustig darüber: «Pssst, Ihr Meisterspione! Mega-Geheimtipp: Alle Infos über Beznau kriegt Ihr einfach und gratis über 0800 44 11 00», verweist er auf die Telefonnummer des Axpo-Hauptsitzes in Baden. In einem zweiten Tweet schreibt er: «Übrigens: war heute DER Brüller in Beznau. Bin sicher, es kommt kistenweise Material-;)».