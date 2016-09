Die Flügeltüren, die in die Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg führen, stehen weit offen. Gleichzeitig mit dem kühlen Luftzug kommen zwei Männer mit einem Festtisch herein. «Lizenzkontrolle» steht an einer Tür, «Essraum» an einer anderen. Im Untergeschoss schlafen die Fahrer, oben wird gemeldet, koordiniert, verpflegt. Es ist Donnerstagnachmittag, der Tag vor der 1. Etappe. Martin Weiss, OK-Präsident des Grand Prix Rüebliland, sagt zum az-Reporter: «Ich muss noch schnell etwas aus dem Auto ausladen, dann komme ich sofort.»

Seit 40 Jahren gibt es den GP, und seit 30 Jahren ist Weiss dabei. Der 67-Jährige erzählt von Wechseln im OK. Davon, wie der Startort Ende der 80er-Jahre von Birr nach Lenzburg verlegt wurde – wo man anfänglich noch im Zentrum gestartet sei und die einfahrenden Rennfahrer die Stadtpolizisten «verruckt gmacht» hätten. Und natürlich erzählt er davon, wie man schon im dritten Jahr erstmals Geldsorgen hatte. Ja, das liebe Geld: Es fehlt dem Team um Martin Weiss immer wieder. «Wir sind ein Nachwuchsanlass, da kommt das Fernsehen nicht. Und wer im Fernsehen nicht vorkommt, findet kaum grosse Sponsoren», sagt der Aarburger. Bis Mitte Jahr sei jeweils unklar, ob man das Budget von 100 000 Franken zusammenbringe. Aber irgendwie ging es auch dieses Jahr wieder – auch, weil alle ehrenamtlich mithelfen.

Ein Schweizer Sieg würde helfen

Im Kontrast dazu steht das riesige Interesse der jungen Fahrer aus ganz Europa. Auch heuer wollten sich wieder mehr Teams anmelden, als es Platz gab. Der GP habe international «einen sehr hohen Stellenwert», sagt Weiss, und illustriert seine Feststellung mit einem TV-Erlebnis: Diese Woche habe er auf Eurosport die Vuelta, die Spanien-Rundfahrt der Profis, geschaut. «Die Kommentatoren haben uns mehrmals erwähnt!» In seinem Gesicht werden jetzt die Sorgen- zu Lachfalten. Auch, weil nach dem Schweizer Doppelsieg 2015 (Marc Hirschi, Sandro Mäder) die Chancen auf einen erneuten Heimerfolg gut stehen. Hirschi ist amtierender Schweizer Meister auf der Strasse und Weltmeister auf der Bahn (Madison, mit Reto Müller).