Wer dieses Bild sieht, könnte meinen, die beiden seien ein Paar. Das sind sie nicht. Auch wenn sie über zwanzig Jahre im gleichen Haushalt gelebt haben – als Bruder und Schwester. Susan Diethelm (39) und Bruno Zimmermann (36) haben noch mehr gemeinsam: Sie sind Kandidaten bei den Grossratswahlen vom 23. Oktober. Er als Präsident der FDP Erlinsbach, sie als Geschäftsführerin der CVP Aargau (wohnhaft in Oberlunkhofen).

Die fünfte Klasse ausgelassen

«Wir sind zu Hause politisiert worden. Wir haben am Tisch viel diskutiert», erklärt Susan Diethelm. Ihr Zuhause war in Birmensdorf ZH unmittelbar an der Grenze zum Kanton Aargau. «Unsere Eltern waren als selbstständigerwerbende Treuhänder tätig. Sie haben sehr viel gearbeitet. Meine Schwester und ich waren darum auch relativ früh selbstständig. All das hat uns geprägt», erinnert sich Bruno Zimmermann. Mama und Papa Zimmermann sind heute 72 Jahre alt. Sie gehören seit Jahrzehnten der FDP an.

Die Kinder haben beide in Zürich studiert. Sie an der Uni Politologie, er an der ETH Physik. Beide waren nie nennenswert im Ausland. Er war ein Kind, das man heute als hochbegabt bezeichnen würde. «Ich habe die 5. Klasse ausgelassen, weil mir die Schule leicht gefallen ist», berichtet Bruno Zimmermann. Nach dem Doktorat heuerte er 2010 beim Kernkraftwerk Gösgen an. Heute ist er dort stellvertretender Leiter der Nukleartechnik.

Warum hat Bruno Zimmermann mit seiner Frau in Erlinsbach Wohnsitz genommen? Sie hofften, ein gutes gesellschaftliches Umfeld zu finden. «Beim Entscheid, nach Erlinsbach zu ziehen, waren darum auch die Anzahl Beizen und die Anzahl Dorfvereine ein Kriterium», erklärt Zimmermann. Seine Familie hat sich bestens eingelebt: «Erlinsbach ist super, wenn man Anschluss finden will. Es ist sehr einfach, sich zu integrieren.» Die Zimmermanns haben zwei Kinder (2 und 4). Die Frau ist nach einer mehrjährigen Mutterschaftspause wieder 30 Prozent als Lehrerin tätig.