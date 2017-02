Die Schweiz sagte mit 60,4 Prozent klar Ja zur erleichterten Einbürgerung. Der Kanton Aargau nahm die Vorlage immerhin noch mit 53.3 Prozent Ja-Anteil an. In zahlreichen Aargauer Gemeinden behielt aber das Nein-Lager die Mehrheit. Im konservativen Bezirk Muri stimmen total 51,1 Prozent gegen die erleichterte Einbürgerung. Am extremsten verwarf die Gemeinde Schmiedrued (Bezirk Kulm) die Vorlage: nur 28,8 Prozent Ja, dafür 71,2 Prozent Nein!

Und wie genau stimmte Oberwil-Lieli, das "Juwel am Mutschellen", wie sich die reichste Gemeinde im Aargau selber nennt? Es wurde knapp. Aber schliesslich blieb Andreas Glarner auf seinem Heimterrain in der Minderheit: 50,54 Prozent der Dorfbevölkerung sagten Ja zur erleichterten Einbürgerung. In absoluten Zahlen: 469 Ja-Stimmen gegen 459 Nein-Stimmen. Glarner spaltete also auch bei diesem Ausländer-Thema das Dorf, genauso wie schon beim Streit um die Aufnahme von Asylbewerbern, bei welchem die Mehrheiten immer wieder wechseln.